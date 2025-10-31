Frosinone bidello aggredito da studenti incappucciati Valditara | fare piena luce

Aggressione a un collaboratore scolastico a Frosinone. Questa mattina quattro ragazzi, con il volto coperto dai cappucci delle felpe, hanno lanciato una busta contenente un liquido verso l'ingresso principale dell'Istituto Professionale Luigi Angeloni che ha colpito l'assistente scolastico all'ingresso, fortunatamente senza provocare ferite.Immediatamente, la dirigente scolastica ha disposto l'interruzione delle lezioni, evacuando circa 550 studenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Frosinone che hanno verificato che il liquido non era infiammabile o corrosivo. "Esprimo la mia solidarietà alla comunita' scolastica di Frosinone, oggi colpita da gravi episodi di violenza, e un augurio di pronta guarigione al collaboratore scolastico rimasto ferito", ha diichiarato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Frosinone, bidello aggredito da studenti incappucciati. Valditara: fare piena luce

Scopri altri approfondimenti

AUTO SI RIBALTA IN VIA CAVONI... Ennesimo incidente in Via Cavoni dove poco fa una macchina si è ribaltata. La strada, molto stretta e a tratti sconnessa, di certo non è tra quelle più sicure a Frosinone. Non a caso è da anni oggetto di richieste, da parte d - facebook.com Vai su Facebook

ULTIM’ORA FROSINONE – Evacuato l’istituto ‘Angeloni’: forzate le porte e aggredito un bidello con escrementi e forse acido. Corsa in ospedale e caos per strada - Folle blitz in una scuola: sul posto le forze dell'ordine e i reparti speciali dei vigili del fuoco. Secondo tunews24.it

Tentano di forzare scuola, liquido sul bidello che li ferma - Panico nell'istituto superiore Luigi Angeloni in viale Roma a Frosinone, a due passi dalla centralissima piazza De Mattheis. Da ansa.it

Frosinone – Blitz all’Angeloni, la pista del furto al laboratorio di chimica e la testimonianza degli studenti - "Incrociati mentre andavamo in palestra, erano incappucciati e avevano anche un passamontagna o qualcosa di simile. Secondo tunews24.it