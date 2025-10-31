Il governo della Repubblica più identitariamente schierato contro le droghe, composto da forze politiche che mettono in discussione anche il principio di riduzione del danno – come nel caso delle pipe per crack distribuite gratuitamente dal Comune di Bologna –, deve fare i conti con un report preoccupante realizzato dalla Fondazione Gimbe e reso pubblico al congresso nazionale FederSerd in corso a Milano. Nel 2024, in Italia, ci sono stati ben 8.378 accessi ai pronto soccorso per patologie direttamente collegate all’uso di droga (-2,5% accessi rispetto al 2023, ma nel 10% riguardanti minorenni e nell’11% dei casi con ricovero ospedaliero), mentre l’ultimo dato utile dei ricoveri ospedalieri complessivi (riferito al 2023) vede numeri in chiaro aumento (+13% sul 2022). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Fronte tossicodipendenze. Servizi di cura insufficienti: "Isolati e sotto organico"