Frontale tra due auto nella galleria Pianzole | ferite 7 persone morta una donna di 45 anni

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette persone sono rimaste coinvolte in un incidente frontale avvenuto nella galleria Pianzole a Sulzano (Brescia). Una donna è deceduta, mentre tre minorenni sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

