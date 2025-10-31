Frontale tra due auto nella galleria Pianzole | ferite 7 persone morta una donna di 45 anni
Sette persone sono rimaste coinvolte in un incidente frontale avvenuto nella galleria Pianzole a Sulzano (Brescia). Una donna è deceduta, mentre tre minorenni sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
