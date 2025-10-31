Frontale in galleria | diversi feriti uno è grave morta giovane donna
SULZANO – Venerdì pomeriggio di sangue sulla Provinciale 510.Verso le 16, nel tunnel di Pianzole, si è verificato un violento scontro frontale tra due automobili che procedevano in direzioni opposte. L’impatto, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, ha provocato la morte di una donna. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Approfondisci con queste news
Nello scontro frontale tra auto, che si è verificato nel pomeriggio di ieri all'interno della galleria San Silvestro sulla circonvallazione tra Pescara e Francavilla al Mare, è rimasta gravemente ferita una donna di 49 anni, trasportata in elisoccorso all'ospedale Sant - facebook.com Vai su Facebook
Incidente frontale in galleria a Sulzano: muore donna di 45 anni - Altre sei persone, tra loro alcuni minorenni, sono rimasti feriti. Lo riporta msn.com
Frontale in galleria lungo la Sp 510: due persone bloccate in auto - L’incidente è avvenuto nel tunnel Pianzole all’altezza di Sulzano: non si hanno ancora notizie sul loro stato di salute. giornaledibrescia.it scrive
Frontale in galleria lungo la Sp 510: morta una donna - L’incidente stradale è avvenuto nella galleria Pianzole: dalle prime informazioni la vittima sarebbe una 45enne ... Si legge su giornaledibrescia.it