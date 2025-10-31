Frontale in galleria | diversi feriti uno è grave morta giovane donna

SULZANO – Venerdì pomeriggio di sangue sulla Provinciale 510.Verso le 16, nel tunnel di Pianzole, si è verificato un violento scontro frontale tra due automobili che procedevano in direzioni opposte. L’impatto, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, ha provocato la morte di una donna. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Frontale in galleria sulla provinciale 510 a Sulzano. Diverse persone ferite, una è morta. Strada bloccata. #Brescia #incidente #mortale #sp510 #Sulzano - facebook.com Vai su Facebook

Frontale in galleria lungo la Sp 510: morta una donna - X Vai su X

Incidente frontale in galleria a Sulzano: muore Daniela Bratelli, 45 anni. Diversi feriti, uno gravissimo - Tra le lamiere anche due minorenni di 13 e 14 anni e due uomini di 37 e 40 anni. Secondo msn.com

Frontale in galleria: diversi feriti (uno è grave), morta giovane donna - Verso le 16, nel tunnel di Pianzole, si è verificato un violento scontro frontale tra due automobili che procedevano in direzioni opposte. Come scrive bresciatoday.it

Chi era Daniela Bratelli, la donna che ha perso la vita nell’incidente frontale in galleria a Sulzano - Daniela Bratelli è la 45enne che ieri, venerdì 31 ottobre, ha perso la vita in un incidente frontale che si è verificato nella galleria di Pianzole ... fanpage.it scrive