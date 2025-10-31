Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Bentornati al nostro famosissimo quiz sul calcio del fine settimana. LA SETTIMANA SCORSA (Credito immagine: futuro) QUIZ DI CALCIO DEL VENERDÌ Episodio 86 Il Friday Football Quiz è la tua occasione per mettere in mostra la tua conoscenza del pallone:??ti sfidiamo 20 domande che vanno dal complicato al quasi impossibile, mentre approfondiamo argomenti che vanno da manager e giocatori a stadi e competizioni, sia qui che all’estero. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Friday Football Quiz, episodio 87: Riesci a dare 20 risposte corrette?