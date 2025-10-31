Sono i custodi dello stile liberty monzese. Hanno ristrutturato le facciate dell’ex cappellificio Cambiaghi in spalto Piodo, le decorazioni dell’ex cinema Centrale e poi le decorazioni delle case di via Palestrina e della facciata della casa liberty di via Raffaello Sanzio. Preservano il volto elegante di quella Monza di inizio ‘900 caratterizzata da fregi, decorazioni a motivi floreali che riprendevano lo stile di Casa Savoia che tende a sparire, soffocato dall’architettura minimal strutturista di nuova generazione. Sono Luciano Arnaldo Marcheselli (meglio conosciuto come Ivan) e Daniela Velluti, entrambi diplomati all’Accademia di belle arti di Milano, lui sezione pittura e lei illustrazione che poi hanno intrapreso il filone del restauro e decorazione, fianco a fianco con gli architetti, sia per esterni che per gli interni, come nella Ca’ Bianca di Arcore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fregi e graffiti. Gli specialisti della città liberty