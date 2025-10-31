Freetown mette radici nel futuro

La capitale della Sierra Leone ha avviato un grande progetto di riforestazione, con l’obiettivo di piantare cinque milioni di alberi entro il 2030. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Freetown mette radici nel futuro

