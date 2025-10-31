Fratelli di Crozza la reazione di Salvini al no della Corte dei Conti sul Ponte di Messina

Ilgiornaleditalia.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maurizio Crozza nei panni di Salvini mostra la reazione del ministro allo stop della Corte dei Conti sul Ponte dello Stretto di Messina Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza nei panni di Salvin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

fratelli di crozza la reazione di salvini al no della corte dei conti sul ponte di messina

© Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, la reazione di Salvini al no della Corte dei Conti sul Ponte di Messina

