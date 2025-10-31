Frankenstein | Il mostro è vivo nel trailer finale del film Netflix
Nelle ore scorse Netflix ha svelato il trailer finale di Frankenstein, il nuovo film diretto da Guillermo Del Toro ispirato al romanzo omonimo. A meno di una settimana dal lancio ufficiale in piattaforma ( uscirà il prossimo 7 novembre ), il colosso dello streaming ha mostrato le immagini del trailer finale ricco di sequenze inedite. Nei giorni scorsi, inoltre, sono stati rilasciati i ritratti ufficiali dei protagonisti. Guardate qui il trailer di Frankenstein L'opera di un vero folle. FRANKENSTEIN, un film di Guillermo del Toro, sarà disponibile su Netflix il 7 novembre! pic.twitter.comWTMIbjUTgi — Netflix Italia (@NetflixIT) October 31, 2025 Altre informazioni sul Frankenstein di Guillermo Del Toro. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
