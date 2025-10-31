Frankenstein | ecco il trailer finale italiano del film di Guillermo del Toro in arrivo su Netflix

Comingsoon.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appuntamento il 7 novembre sulla piattaforma della N rossa con il film interpretato da Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Felix Kammerer, Charles Dance e Christoph Waltz, basato sul leggendario romanzo di Mary Shelley. Ecco il trailer finale di Frankenstein. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

