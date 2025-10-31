Dopo la presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia, l'ultima regia di Del Toro è già disponibile, anche se per breve tempo, nelle sale cinematografiche prima dell'approdo sulla piattaforma Netflix ha diffuso il final trailer di Frankestein, il nuovo film di Guillermo del Toro che rilegge il classico gotico di Mary Shelley. La pellicola è già nelle sale italiane con Lucky Red, mentre arriverà su Netflix il 7 novembre prossimo. Il trailer finale, della durata di quasi due minuti, si apre con il dottor Victor Frankenstein, interpretato da Oscar Isaac, intento a dare la caccia alla Creatura in un desolato paesaggio di ghiaccio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Frankenstein, brutale trailer finale per l’epoea horror e visionaria di Guillermo Del Toro presto su Netflix