Frane fango e acqua | trasporto pubblico in tilt

PISTOIA Il maltempo ha avuto ripercussioni pesanti anche per quanto riguarda i mezzi di trasporto. Al netto del caos lungo le principali arterie stradali, l’ allagamento – anche questo oramai una consuetudine, purtroppo – del sottopasso della stazione di Pistoia ha complicato i collegamenti ferroviari, per di più in giorni dove i convogli sui binari sono in numero maggiore, visti i treni speciali allestiti da Trenitalia per il "Lucca Comics". Intorno alle 15 il sottopasso ha iniziato a non smaltire più l’acqua e, di conseguenza, è diventato inagibile: a livello di ritardi si è arrivati fino a 30 minuti in direzione Viareggio mentre, causa l’impossibilità di far arrivare le persone oltre il secondo binario, quattro treni sono stati limitati a Prato (tre alla Centrale e uno a Borgonuovo) alimentando il caos e la disperazione dei pendolari che dovevano rientrare in città. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Frane, fango e acqua: trasporto pubblico in tilt

