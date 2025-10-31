Frane e cimitero tutte le opere a Galeata

Ilrestodelcarlino.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amministrazione comunale di Galeata ha fatto il punto sulla situazione dei cantieri e dei lavori conclusi o prossimi alla conclusione. Un lungo elenco che cerca di far conoscere quanto viene fatto e, contemporaneamente, rassicurare i cittadini, le forze politiche che sostengono la maggioranza e ribattere anche indirettamente alle sollecitazioni, alla critiche delle minoranze e alle punture di spillo di una parte della cittadinanza che, pur apprezzando il lavoro iniziato positivamente in alcuni campi, ne contestano la mancanza di nuovi progetti per lo sviluppo del paese, di visione e di sottovalutare i problemi legati a sicurezza e a integrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

frane e cimitero tutte le opere a galeata

© Ilrestodelcarlino.it - Frane e cimitero, tutte le opere a Galeata

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

frane cimitero tutte opereFrane e cimitero, tutte le opere a Galeata - L’amministrazione comunale di Galeata ha fatto il punto sulla situazione dei cantieri e dei lavori conclusi o prossimi alla conclusione. msn.com scrive

frane cimitero tutte opereFontanelle, tutto pronto per le anime pezzentelle: riapre l’antico cimitero - ha concluso i suoi lavori, il sito è stato messo in sicurezza contiamo ... Scrive ilmattino.it

Tombe inghiottite dalla frana, Comune pronto a intervenire. “Attendiamo che si stabilizzi” - Il vicesindaco Matteo Francesconi spiega come l’amministrazione sta seguendo lo smottamento che ha interessato una porzione del cimitero di San Ginese: lavori per 300mila euro Capannori (Lucca), 267 ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Frane Cimitero Tutte Opere