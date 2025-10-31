Frane e cimitero tutte le opere a Galeata
L’amministrazione comunale di Galeata ha fatto il punto sulla situazione dei cantieri e dei lavori conclusi o prossimi alla conclusione. Un lungo elenco che cerca di far conoscere quanto viene fatto e, contemporaneamente, rassicurare i cittadini, le forze politiche che sostengono la maggioranza e ribattere anche indirettamente alle sollecitazioni, alla critiche delle minoranze e alle punture di spillo di una parte della cittadinanza che, pur apprezzando il lavoro iniziato positivamente in alcuni campi, ne contestano la mancanza di nuovi progetti per lo sviluppo del paese, di visione e di sottovalutare i problemi legati a sicurezza e a integrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
