Frane a Librizzi al via gara per la messa in sicurezza della frazione Nasidi
La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha pubblicato il bando di gara per l'esecuzione dei lavori di consolidamento del terreno e di canalizzazione delle acque meteoriche a tutela di una porzione della frazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
