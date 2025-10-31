Francis Ford Coppola e il patrimonio milionario in fumo per un sogno chiamato ‘Megalopolis’

Roma, 31 ottobre 2025 –?C’è un paradosso doloroso e meraviglioso che definisce la carriera di Francis Ford Coppola: è il regista che ha plasmato i miti americani, eppure è l’artista che più di tutti ha sfidato, e perso, contro il sistema di Hollywood.?Dopo aver firmato capolavori titanici come ‘Il Padrino’ e l’allucinazione febbrile di ‘Apocalypse Now’, opere nate da un rischio economico e psicologico enorme, il Maestro è tornato alla carica. La sua ultima, monumentale ossessione si chiama ‘Megalopolis’, un sogno coltivato per decenni, un’epopea futuristica che rifiutava il compromesso degli studios. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Francis Ford Coppola e il patrimonio milionario in fumo per un sogno chiamato ‘Megalopolis’

