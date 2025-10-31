Francia vince il colosso cinese Shein | inaugurazione tra le polemiche il 5 novembre nelle Gallerie Lafayette
La prima boutique (fisica) di Shein aprirà a Parigi il 5 novembre, alle 13 in punto, al sesto piano del BHV – per intero “Bazar de l’Hôtel de Ville” -, lo storico grande magazzino della rue de Rivoli, fondato nel 1856. Il messaggio è ufficiale, comunicato stamattina stessa dalla SGM, la Societé des Grands Magasins, la holding della famiglia Merlin, proprietaria dei due negozi BHV parigini e di sette negozi del marchio Galeries Lafayette in regione. Nel braccio di ferro con il governo di Parigi, a questo stadio, sembra proprio che sia il colosso cinese dell’e-commerce ad avere la meglio. “Una prima mondiale”, ha scritto sui social, con una certa soddisfazione, Frédéric Merlin, patron della SGM. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
