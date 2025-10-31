Francia svolta storica | ogni atto sessuale senza consenso è stupro per legge

Una rivoluzione nel diritto e nella cultura del consenso. Con la nuova legge sullo stupro, la Francia cambia radicalmente prospettiva: basta l'assenza di consenso per configurare la violenza sessuale. Un passo che mette al centro la libertà, l'ascolto e l'autodeterminazione, segnando una rottura profonda con la visione tradizionale che legava lo stupro all'uso della forza. La frase destinata a entrare nella storia del diritto francese è chiara: "Ogni atto sessuale senza consenso è violenza". Un principio semplice ma rivoluzionario, che ridefinisce la libertà sessuale come presenza attiva di un sì, e non più come assenza di costrizione.

La Francia approva la legge che definisce stupro ogni atto sessuale senza consenso - Con la nuova legge sullo stupro, la Francia cambia paradigma: basta l'assenza di consenso per configurare la violenza sessuale

