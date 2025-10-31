Francia Macron cola a picco e diventa il presidente francese più impopolare di ultimi 70 anni con tasso di fiducia all' 11% | il SONDAGGIO di Verian Group

Ilgiornaleditalia.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un sondaggio Verian per Le Figaro Magazine, l'indice di gradimento verso l'inquilino dell'Eliseo si è ridotto ai livelli del suo predecessore, François Hollande, nel 2016. La perdita sanguinosa di appoggio elettorale arriva soprattutto dalle file degli over 65 e dei pensionati Il tass. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

francia macron cola a picco e diventa il presidente francese pi249 impopolare di ultimi 70 anni con tasso di fiducia all 11 il sondaggio di verian group

© Ilgiornaleditalia.it - Francia, Macron cola a picco e diventa il presidente francese più impopolare di ultimi 70 anni, con "tasso di fiducia all'11%": il SONDAGGIO di Verian Group

News recenti che potrebbero piacerti

francia macron cola piccoMacron, fiducia a picco: record storico negativo. Solo l'11% dei francesi è con lui - I francesi si stanno preparando a dover "digerire" una legge di bilancio "lacrime e sangue" per cercare di risollevare l'economia del Paese che è sempre più in difficoltà. affaritaliani.it scrive

Sondaggi Francia 2025: Governo a picco, crisi Macron al 14%/ Le Pen 31%, sinistra unita non va oltre il 23,5% - I sondaggi politici in Francia verso la possibile terza crisi di Governo della Presidenza Macron: male Ensemble e Melenchon, RN vola sopra il 30% IN CRISI AL GOVERNO, A PICCO NEI SONDAGGI POLITICI IN ... Come scrive ilsussidiario.net

francia macron cola piccoSi mette male per Macron: ecco il sondaggio che lo gela - Per Emmanuel Macron sono tempi difficili, ma questo si sapeva. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Francia Macron Cola Picco