Francia Macron cola a picco e diventa il presidente francese più impopolare di ultimi 70 anni con tasso di fiducia all' 11% | il SONDAGGIO di Verian Group

Secondo un sondaggio Verian per Le Figaro Magazine, l'indice di gradimento verso l'inquilino dell'Eliseo si è ridotto ai livelli del suo predecessore, François Hollande, nel 2016. La perdita sanguinosa di appoggio elettorale arriva soprattutto dalle file degli over 65 e dei pensionati Il tass. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Francia, Macron cola a picco e diventa il presidente francese più impopolare di ultimi 70 anni, con "tasso di fiducia all'11%": il SONDAGGIO di Verian Group

News recenti che potrebbero piacerti

Perché la Francia elegge degli innovatori ma poi li boccia da presidenti? Com'è cambiato il sistema politico transalpino dal "ribelle" De Gaulle alle due turbopresidenze mancate di Sarkozy e Macron? Che effetto hanno avuto i "gilet gialli"? E perché sono anco - facebook.com Vai su Facebook

Francia, Macron ci riprova con un nuovo incarico a Lecornu - X Vai su X

Macron, fiducia a picco: record storico negativo. Solo l'11% dei francesi è con lui - I francesi si stanno preparando a dover "digerire" una legge di bilancio "lacrime e sangue" per cercare di risollevare l'economia del Paese che è sempre più in difficoltà. affaritaliani.it scrive

Sondaggi Francia 2025: Governo a picco, crisi Macron al 14%/ Le Pen 31%, sinistra unita non va oltre il 23,5% - I sondaggi politici in Francia verso la possibile terza crisi di Governo della Presidenza Macron: male Ensemble e Melenchon, RN vola sopra il 30% IN CRISI AL GOVERNO, A PICCO NEI SONDAGGI POLITICI IN ... Come scrive ilsussidiario.net

Si mette male per Macron: ecco il sondaggio che lo gela - Per Emmanuel Macron sono tempi difficili, ma questo si sapeva. Segnala msn.com