Sinistra spaccata a Torino sulla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu. La mozione era stata depositata nei giorni scorsi dalla consigliera del Movimento 5 Stelle Valentina Sganga con l'appoggio del Pd. Oggi, però, i consiglieri dem hanno deciso di ritirare le loro firme. La crepa si è creata durante la conferenza dei capigruppo di questo pomeriggio, quando i pentastellati hanno chiesto di anticipare il documento e inserirlo nell'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale. E subito è arrivato il no dei dem, dei Moderati e di Sinistra ecologista. Se questi ultimi, però, hanno rifiutato la richiesta dei 5 Stelle solo perchè "le preferenze della maggioranza e dei 5 Stelle non sono abbastanza per fare approvare il documento oggi", il no dei consiglieri del Pd invece - Ludovica Cioria, Tony Ledda, Simone Tosto ed Abdullahi Ahmed - è stato netto e irrevocabile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Francesca Albanese, a Torino il Pd ritira le firme: caos a sinistra