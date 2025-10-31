Fotovoltaico truffa da 80 milioni | sequestrati conti correnti e lingotti d' oro Chiuso il sito voltaikocom

Si stima che siano circa 6.000 le persone offese sul territorio nazionale che venivano persuase dai numerosi procacciatori a investire sul portale. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

