Fotovoltaico scoperta truffa da €80mln su noleggio pannelli fantasma ad opera di sito voltaikocom | 6mila raggiri 95 conti correnti bloccati
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, a mettere a segno la truffa, anche ai danni di persone fragili, sarebbe stato un gruppo criminale transnazionale con struttura piramidale. La proposta, presentata come un investimento nel fotovoltaico, “non prevedeva l'installazione di impianti fisici nel. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Truffa del Fotovoltaico, scoperta una frode da 80 milioni: numerosi anziani raggirati con il noleggio di pannelli fantasma - X Vai su X
Varese, scoperta truffa da oltre 5 milioni di euro su incentivi per il fotovoltaico: tre società sotto indagine #Varese #PositanoNotizie #PNo - facebook.com Vai su Facebook
Fotovoltaico, Polizia e Guardia di finanza scoprono maxi truffa da 80 milioni - Almeno 6mila in tutta Italia le persone convinte da una rete di procacciatori a investire su un portale truffaldino, oggetto di sequestro preventivo d'urgenza. Lo riporta tg24.sky.it
Fotovoltaico, scoperta maxi-truffa da 80 milioni: coinvolti risparmiatori calabresi - truffa nel settore fotovoltaico, con un volume di investimenti stimato in circa 80 milioni di euro ... Come scrive zoom24.it
Truffa del Fotovoltaico, scoperta una frode da 80 milioni: numerosi anziani raggirati con il noleggio di pannelli fantasma - Una truffa colossale da 80 milioni di euro, mascherata da investimento green nel fotovoltaico, che ha ingannato 6. Secondo tg.la7.it