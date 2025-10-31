Fotovoltaico scoperta truffa da €80mln su noleggio pannelli fantasma ad opera di sito voltaikocom | 6mila raggiri 95 conti correnti bloccati

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, a mettere a segno la truffa, anche ai danni di persone fragili, sarebbe stato un gruppo criminale transnazionale con struttura piramidale. La proposta, presentata come un investimento nel fotovoltaico, “non prevedeva l'installazione di impianti fisici nel. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

