Fotovoltaico scoperta truffa da 80 milioni | Noleggiavano pannelli inesistenti all’estero
Nelle perquisizioni sono state sequestrate criptovalute, dispositivi elettronici, beni di lusso, lingotti d'oro e documentazione "di rilevante interesse investigativo". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Varese, scoperta truffa da oltre 5 milioni di euro su incentivi per il fotovoltaico: tre società sotto indagine #Varese #PositanoNotizie #PNo - facebook.com Vai su Facebook
Gdf, scoperta una presunta truffa nel fotovoltaico da 80 milioni di euro - Nelle perquisizioni sono state sequestrate criptovalute, dispositivi elettronici, beni di lusso, lingot ... Secondo lanazione.it
Fotovoltaico, Polizia e Guardia di finanza scoprono maxi truffa da 80 milioni - Almeno 6mila in tutta Italia le persone convinte da una rete di procacciatori a investire su un portale truffaldino, oggetto di sequestro preventivo d'urgenza. Come scrive tg24.sky.it
Truffa da 80 milioni nel fotovoltaico, sotto sequestro sito e 95 conti - Scoperta una presunta truffa nel fotovoltaico da 80 milioni di euro. telenord.it scrive