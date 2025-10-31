Fotovoltaico Polizia e Guardia di finanza scoprono maxi truffa da 80 milioni
Guardia di finanza e Polizia di Stato hanno scoperto una maxi truffa nazionale da 80 milioni di euro nel fotovoltaico: almeno 6mila in tutta Italia le persone convinte da una rete di procacciatori a investire sul portale www.voltaiko.com, oggetto di sequestro preventivo d'urgenza. Numerose le perquisizioni domiciliari eseguite su tutto il territorio nazionale e 95 i conti correnti bloccati in quanto riconducibili all'omonimo gruppo societario. È questo il risultato di una complessa indagine condotta dal Nucleo operativo metropolitano della Guardia di finanzia di Bologna e dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica per l'Emilia-Romagna, coordinati dal pm Marco Imperato della Procura di Bologna. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
