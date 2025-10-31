Fotovoltaico | maxitruffa da 80 milioni scoperta dalla GdF e dalla Polizia

Laverita.info | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad un portale dedicato alla fornitura di energia green era collegato uno schema Ponzi, che prometteva forniture da impianti fantasma collocati all'estero. Circa 6.000 i clienti truffati. 95 i conti correnti sequestrati oltre a criptovalute e beni di lusso. 🔗 Leggi su Laverita.info

