Fotovoltaico | maxitruffa da 80 milioni scoperta dalla GdF e dalla Polizia
Ad un portale dedicato alla fornitura di energia green era collegato uno schema Ponzi, che prometteva forniture da impianti fantasma collocati all'estero. Circa 6.000 i clienti truffati. 95 i conti correnti sequestrati oltre a criptovalute e beni di lusso. 🔗 Leggi su Laverita.info
Impianti fotovoltaici inesistenti: la Guardia di Finanza scopre una maxi truffa da 80 milioni di euro - L’operazione ha individuato un gruppo criminale transnazionale con struttura piramidale che avrebbe raggirato oltre 6 mila persone in tutta Italia. Come scrive milanofinanza.it
