Fotovoltaico l’indagine delle Fiamme gialle | Truffa da 80 milioni coinvolti 6mila clienti

Repubblica.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Operazione Cagliostro della Guardia di finanza di Bologna: dieci indagati, sequestrato un portale. Previsto il noleggio di pannelli all’estero, in realtà inesistenti, e investimenti vincolati per tre anni. 🔗 Leggi su Repubblica.it

fotovoltaico l8217indagine delle fiamme gialle truffa da 80 milioni coinvolti 6mila clienti

© Repubblica.it - Fotovoltaico, l’indagine delle Fiamme gialle: “Truffa da 80 milioni, coinvolti 6mila clienti”

Scopri altri approfondimenti

fotovoltaico l8217indagine fiamme gialleImpianti fotovoltaici inesistenti: scoperta dalla Guardia di Finanza una truffa da 80 milioni - Il raggiro svelato dalle Fiamme Gialle di Bologna funzionava con lo schema a piramide. Lo riporta rainews.it

fotovoltaico l8217indagine fiamme gialleFotovoltaico, maxi frode da 5 milioni: scoperti impianti fantasma a Falerone, bonifici girati in Spagna - FALERONE Una pioggia di milioni per realizzare energia pulita, ma l’investimento era fittizio e dal profondo nord, l’indagine arriva fin nella provincia marchigiana. Segnala msn.com

Falso cieco da oltre 50 anni, scoperto dalle Fiamme Gialle - Per i finanzieri del comando provinciale di Vicenza, che hanno eseguito controlli incrociati ... Lo riporta notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Fotovoltaico L8217indagine Fiamme Gialle