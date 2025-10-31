Fotovoltaico l’indagine delle Fiamme gialle | Truffa da 80 milioni coinvolti 6mila clienti
Operazione Cagliostro della Guardia di finanza di Bologna: dieci indagati, sequestrato un portale. Previsto il noleggio di pannelli all’estero, in realtà inesistenti, e investimenti vincolati per tre anni. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Varese, scoperta truffa da oltre 5 milioni di euro su incentivi per il fotovoltaico: tre società sotto indagine
Maxi frode fotovoltaico, indagini anche su impianto nel Fermano. Finanza, indebiti per 5 milioni. Tre istanze ma unico impianto
Impianti fotovoltaici inesistenti: scoperta dalla Guardia di Finanza una truffa da 80 milioni - Il raggiro svelato dalle Fiamme Gialle di Bologna funzionava con lo schema a piramide.
Fotovoltaico, maxi frode da 5 milioni: scoperti impianti fantasma a Falerone, bonifici girati in Spagna - FALERONE Una pioggia di milioni per realizzare energia pulita, ma l'investimento era fittizio e dal profondo nord, l'indagine arriva fin nella provincia marchigiana.
