Fotovoltaico fantasma maxi-truffa da 80 milioni | seimila risparmiatori raggirati con la promessa di guadagni green

L’hanno chiamata operazione "Cagliostro": la Guardia di Finanza e la Polizia Postale di Bologna hanno smantellato un presunto schema Ponzi. Dieci indagati, sequestrato il portale web "Voltaiko" e bloccati 95 conti correnti in tutta Italia.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Fotovoltaico fantasma, maxi-truffa da 80 milioni: seimila risparmiatori raggirati con la promessa di guadagni "green"

