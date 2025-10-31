Fotografia Matteo Cervone porta ‘We Are Icons’ a The Others Art Fair 2025 a Torino

Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025, Matteo Cervone è tra i protagonisti della XIV edizione di The Others Art Fair, ospitata presso l’International Training Centre of the ILO (Viale Maestri del Lavoro, 10 – Torino). L’artista partecipa come ospite di RoccaVintage, Stand 18, galleria torinese fondata nel 2016 e dedicata alla fotografia d’arte. Dopo il successo della personale Semafori. Linguaggio Universale (Ex Fornace, Milano – maggio 2025, con il patrocinio del Comune di Milano), Matteo Cervone porta in fiera ‘We Are Icons ‘, a cura di Rosanna Accordino, una selezione di 36 immagini nate da un “esperimento sociale” che ha coinvolto oltre 1200 persone con l’installazione L’Omino Sono Io. 🔗 Leggi su Lapresse.it

