Fotografa l' aereo passeggero redarguito e lasciato a terra Mi è stato impedito di partire per Marrakech

Feedpress.me | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lasciato a terra per avere fotografato il muso dell’aereo con il cellulare. A raccontare quello che definisce «un episodio surreale e inaccettabile» è Claudio Zanon, oncologo torinese attuale direttore scientifico di 'Motore Sanità', che denuncia di aver subito «un trattamento increscioso» all’aeroporto di Malpensa, dove gli è stato "impedito di partire per Marrakech a bordo di un aereo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

