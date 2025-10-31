Fotografa l' aereo passeggero redarguito e lasciato a terra Mi è stato impedito di partire per Marrakech

Lasciato a terra per avere fotografato il muso dell’aereo con il cellulare. A raccontare quello che definisce «un episodio surreale e inaccettabile» è Claudio Zanon, oncologo torinese attuale direttore scientifico di 'Motore Sanità', che denuncia di aver subito «un trattamento increscioso» all’aeroporto di Malpensa, dove gli è stato "impedito di partire per Marrakech a bordo di un aereo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Fotografa l'aereo, passeggero redarguito e lasciato a terra. "Mi è stato impedito di partire per Marrakech"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Aerei militari russi violano lo spazio aereo lituano - facebook.com Vai su Facebook

Fotografa l'aereo, passeggero redarguito e lasciato a terra. "Mi è stato impedito di partire per Marrakech" - A raccontare quello che definisce «un episodio surreale e inaccettabile» è ... Lo riporta gazzettadelsud.it