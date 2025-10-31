Fotografa l'aereo e viene lasciato a terra da EasyJet la denuncia dell'uomo | Farò ricorso abuso di potere

Lo scorso 28 ottobre, Claudio Zanon doveva imbarcarsi sul volo EJU3929 di EasyJet direzione Marrakech, ma dopo aver scattato una fotografia l'addetto alla sicurezza avrebbe deciso di lasciarlo a terra per "motivi di sicurezza". Il racconto dell'uomo a Fanpage.it: "Farò ricorso all'Enac perché cose così non possono accadere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il giudice Giovanni Falcone in aereo Foto tratta da You Tube https://www.youtube.com/watch?v=oie_0nPZLFg Canale You Tube - ANM - Associazione Nazionale Magistrati - facebook.com Vai su Facebook

Malpensa, fotografa il muso dell'aereo con il cellulare e viene lasciato a terra. «Ho agito per la sicurezza dei passeggeri» - A raccontare quello che definisce «un episodio surreale e inaccettabile» è ... Come scrive msn.com

Fotografa l’aereo e viene lasciato a terra da EasyJet, la denuncia dell’uomo: “Farò ricorso, abuso di potere” - Lo scorso 28 ottobre, Claudio Zanon doveva imbarcarsi sul volo EJU3929 di EasyJet direzione Marrakech, ma dopo aver scattato una fotografia l'addetto alla ... Segnala fanpage.it

Scatta una foto all'aereo e viene lasciato a terra, Claudio Zanon denuncia: «Easyjet mi ha impedito di partire». Cosa è successo - Sono le parole di Claudio Zanon, oncologo torinese e attuale direttore scientifico di "Motore Sanità", riguardo ciò che ... Scrive msn.com