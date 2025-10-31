FOTO Successo per la Notte della Moda 2025 L’arte del creato presentata al Lombardi di Airola
Tempo di lettura: 2 minuti Giornata intensa e ricca di emozioni quella vissuta all’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandro Lombardi” di Airola, in occasione della Notte Nazionale della Moda, evento di rilievo nazionale promosso dalla Rete TAM (Tessile, Abbigliamento e Moda) che ogni anno mette in luce la creatività e le competenze dei giovani studenti italiani impegnati nei percorsi formativi del settore moda. Mercoledì 29 ottobre 2025, il Teatro Comunale “Largo Capone” di Airola ha fatto da cornice all’appassionante sfilata–spettacolo dal titolo “L’arte del creato”, ideata e realizzata dalle alunne dell’indirizzo IPIA Moda per il Made in Italy, con la collaborazione degli studenti del Liceo Musicale del Lombardi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
