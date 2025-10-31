Forze dell' ordine a lezione di combattimento urbano dai campioni della disciplina di Bruce Lee
Bloccaggio, ammanettamento e conduzione. Le tecniche del combattimento urbano risultano sempre più necessarie di fronte alle situazioni complesse che devono affrontare le Forze dell'ordine in strada. E per quelle forlivesi arriva un corso di upgrade organizzato da Arena-combat in collaborazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
