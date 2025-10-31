Forza Vittorio | Sgarbi torna dopo oltre 6 mesi a sedersi sulla poltrona di sindaco di Arpino il ritorno in pubblico dopo la depressione

Il ritorno in pubblico di Vittorio Sgarbi dopo la depressione. In un video pubblicato sulla sua pagina Instagram, il celebre critico d’arte è apparso seduto sulla poltrona di sindaco di Arpino anche se molto pallido e con lo sguardo un po’ sperduto. Il video s’intitola “Ritorno ad Arpino” e dura una nemmeno un minuto. All’inizio vengono mostrati un paio di esterni della piazza centrale del comune del frusinate dove Sgarbi è stato eletto primo cittadino dal 2023, poi appunto ci sono due carrellate nella sala municipale dove Sgarbi siede alla sua scrivania con il capo chino sul cellulare, attorniato dal personale amministrativo di Arpino e dal vicesindaco Massimo Serra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Forza Vittorio”: Sgarbi torna dopo oltre 6 mesi a sedersi sulla poltrona di sindaco di Arpino, il ritorno in pubblico dopo la depressione

