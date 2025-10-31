Forza Italia Agropoli | Sara Annachiara Spinelli nuovo vice coordinatore rimodulato il direttivo
Il coordinatore cittadino di Forza Italia Agropoli, Emilio Malandrino, di intesa con gli iscritti e i rappresentanti locali del partito, ha provveduto alla rimodulazione del direttivo cittadino, con l’obiettivo di rafforzare la presenza di Forza Italia sul territorio e rilanciare l’impegno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L'opera del fantasma Ultimo sì del senato alla riforma della giustizia. Ora il referendum Meloni esulta soltanto via social e Forza Italia festeggia da sola - facebook.com Vai su Facebook
La casa è un diritto sacro. Forza Italia lotterà in Parlamento affinché siano tutelati i piccoli proprietari di immobili. - X Vai su X
Sara Annachiara Spinelli nuovo vice coordinatore di Forza Italia Agropoli - Il coordinatore cittadino di Forza Italia Agropoli, Emilio Malandrino, di intesa con gli iscritti e i rappresentanti locali del partito, ha provveduto alla rimodulazione del direttivo cittadino, con l ... Scrive infocilento.it
Anita Apolito nominata responsabile cittadina di Azzurro Donna per Agropoli - È stata ufficializzata la nomina di Anita Apolito a Responsabile Cittadina del movimento femminile di Forza Italia, Forza Italia – Azzurro Donna, ... Segnala infocilento.it
Forza Italia ammessa nella circoscrizione di Foggia: via libera alla corsa per le Regionali 2025 - Forza Italia ammessa nella circoscrizione di Foggia: via libera alla corsa per le Regionali 2025 Foggia – È ufficiale: la lista di Forza Italia è stata ammessa nella circoscrizione di Foggia per le pr ... statoquotidiano.it scrive