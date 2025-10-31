Fortnite introduce le mascotte nuovi compagni di avventura

(Adnkronos) – Con il prossimo aggiornamento, Fortnite accoglie una novità pensata per aggiungere un tocco di personalità e affetto al gioco: le mascotte, veri e propri compagni digitali che reagiscono al mondo circostante e seguono il giocatore nelle sue avventure, dal classico Battle Royale a LEGO Fortnite fino alle mappe create dagli sviluppatori indipendenti. Ogni mascotte . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

