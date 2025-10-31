Per certi versi è incredibile come una Fortitudo con rotazioni così limitate, e soprattutto con quella buona dose di ‘sfiga che ci vede benissimo’, possa veleggiare ai piani alti dell’ A2 quasi con disinvoltura. Ma solo per certi versi, è bene evidenziarlo. Perché per altri la risposta è chiara e la si può leggere bene nelle parole di coach Attilio Caja di martedì sera: "L’aggressività è frutto di quello che hai dentro. I ragazzi si preparano, fanno un lavoro serio e sono contento che si meritino queste soddisfazioni". Un concetto tanto lapalissiano nello sport quanto determinante ai fini di un risultato e che, in una piazza come questa, è opportuno riproporre ciclicamente per tenere alta l’asticella dell’auto-esigenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Fortitudo Imbrò senza pace: si ferma ancora