Forti d' Autunno | itinerario alla scoperta del patrimonio fortificato messinese

Sarà presentata lunedì 3 novembre, alle ore 10, nel corso di una conferenza stampa nella Sala Ovale Antonino Caponnetto a Palazzo Zanca, la seconda edizione della kermesse "Forti d'Autunno".L'evento, promosso dall'Amministrazione comunale, in collaborazione con il Centro Studi MEDFORT, l’Azienda. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Altre letture consigliate

Crema di zucca Delica, gorgonzola, speck e noci. Sapori forti, profumo d’autunno e un tocco di Halloween firmato . Solo per pochi giorni. 0832 194 3151 - facebook.com Vai su Facebook

Maiori, itinerario d’autunno nella perla discreta della Costiera Amalfitana - Il suo richiamo è un invito alla lentezza, a godere della bellezza del territorio e dei piccoli grandi piaceri della tavola, che qui ... Si legge su msn.com

Venti forti e tempesta d’autunno: le Regioni a rischio e cosa fare - Ecco le regioni colpite e i consigli utili per famiglie con bambini ... Secondo nostrofiglio.it

7 itinerari mozzafiato per vivere la magia dei colori d'autunno - Ecco dunque i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, tra le tante escursioni che si possono fare non lontano da Milano in ... Riporta milanotoday.it