Fornovo. Scatta la stretta sugli alloggi destinati agli stranieri. Con una nuova ordinanza viene imposto che chiunque offra ospitalità, anche temporanea, a extracomunitari presenti la certificazione di idoneità abitativa rilasciata dal Comune. Senza il documento, la comunicazione non verrà accettata e partiranno controlli d’ufficio sulle condizioni dell’alloggio. L’obiettivo è contrastare situazioni di degrado e sovraffollamento, garantendo che ogni ospitalità avvenga nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza. “Con la nuova ordinanza in materia di sicurezza igienico-sanitaria – spiega il sindaco Fabio Carminati – si inaspriscono i controlli sugli alloggi destinati all’ospitalità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Fornovo, il sindaco stringe sugli alloggi per stranieri: “Non sarà terra di conquista per sciacalli”