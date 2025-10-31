Formula E | Mortara Mahindra svetta nei test di Valencia Rowland e Nissan già davanti

Il pilota svizzero del team Mahindra Racing ha chiuso davanti a tutti nei test collettivi organizzati sul circuito Ricardo Tormo di Valencia in vista della 12esima stagione del campionato del mondo di Formula E. Secondo posto per l'iridato Rowland (Nissan), Jaguar e Porsche in cerca di riscatto con le Gen3 Evo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Formula E: Mortara (Mahindra) svetta nei test di Valencia, Rowland e Nissan già davanti

