Formula E | Mortara Mahindra svetta nei test di Valencia Rowland e Nissan già davanti

Gazzetta.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pilota svizzero del team Mahindra Racing ha chiuso davanti a tutti nei test collettivi organizzati sul circuito Ricardo Tormo di Valencia in vista della 12esima stagione del campionato del mondo di Formula E. Secondo posto per l'iridato Rowland (Nissan), Jaguar e Porsche in cerca di riscatto con le Gen3 Evo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

formula e mortara mahindra svetta nei test di valencia rowland e nissan gi224 davanti

© Gazzetta.it - Formula E: Mortara (Mahindra) svetta nei test di Valencia, Rowland e Nissan già davanti

Argomenti simili trattati di recente

Formula E: Mortara (Mahindra) svetta nei test di Valencia, Rowland e Nissan già davanti - Il pilota svizzero del team Mahindra Racing ha chiuso davanti a tutti nei test collettivi organizzati sul circuito Ricardo Tormo di Valencia in vista della 12esima stagione del campionato del mondo di ... Da msn.com

formula mortara mahindra svettaFormula E | Test Valencia 2025: Edoardo Mortara svetta nel Day 2 - stagionali di Formula E, con l'italosvizzero autore del miglior tempo al mattino. Riporta p300.it

formula mortara mahindra svettaFormula E | Test Valencia 2025: Edoardo Mortara fa suo anche il Day 3 - Il pilota Mahindra firma il miglior tempo nell'unica sessione odierna dei test di Formula E. Lo riporta p300.it

Cerca Video su questo argomento: Formula Mortara Mahindra Svetta