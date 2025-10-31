Formia tentato inganno per pagare il soggiorno | sventata truffa in un hotel

Formia – La Polizia di Stato di Formia, nei giorni scorsi, è intervenuta presso una struttura alberghiera del posto, a seguito di una segnalazione relativa a possibili irregolarità nei pagamenti di un soggiorno ed ha denunciato all’Autorità Giudiziaria un uomo, indiziato di truffa ed insolvenza fraudolenta. Gli agenti, intervenuti su richiesta al NUE 112 da parte del titolare della struttura, hanno riscontrato difficoltà nei pagamenti tramite bonifico e POS, nonostante la prenotazione fosse stata regolarmente effettuata. Durante l’ispezione, la pattuglia ha verificato le dichiarazioni dell’ospite e le prove documentali fornite, rilevando discrepanze che hanno fatto emergere un tentativo di inganno volto a simulare il pagamento delle somme dovute. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it