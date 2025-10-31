Sette punti, secondo posto in classifica nonostante gli infortuni e il conforto di un pubblico in crescita nella nuova casa del Villa Romiti. "L’avvio di stagione è soddisfacente e anche giocare in un palazzetto storico ci regala grandi emozioni. Inoltre abbiamo riscontrato una buona risposta da parte del pubblico, nell’ordine delle 400-450 presenze in entrambe le partite: la speranza è di riuscire a mantenere questo trend per tutto l’anno", spiega Raffaele Casadei, ds della Querzoli Volley Forlì. Il dirigente confessa: "A inizio anno l’assenza del nostro ‘bomber’ Luca Bigarelli ci preoccupava non poco, poi anche Peripolli si è fermato, tuttavia la squadra ha saputo sopperire alle defezioni: D’Orlando è stato all’altezza della situazione, Silvestroni ha dato una spinta notevolissima e Kunda è pronto in caso di bisogno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Forlì è seconda e può avere una marcia in più. Torna Bigarelli. "Nessun problema al cuore"