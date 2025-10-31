È stata una serata storta che ha però lanciato un allarme sul livello delle seconde linee della rosa biancorossa. La sconfitta per 0-1 nel match di coppa Italia con l’Arzignano ha lasciato l’amaro in bocca a mister Alessandro Miramari che, nel dopopartita, ha manifestato apertamente la sua delusione. I giocatori meno impiegati schierati ad inizio partita, ad eccezione del regista Menarini, a parere del tecnico bolognese hanno disputato una gara sottotono per intensità e qualità. L’eliminazione, tra l’altro, ha deluso le aspettative della società alla quale non sarebbe affatto dispiaciuto poter contare su metà dell’incasso del derby di coppa che i biancorossi avrebbero disputato a Ravenna il prossimo 26 novembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Forlì, dal tridente di riserva un solo gol. Miramari ancora alla ricerca di alternative