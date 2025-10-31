Forlì a Torino in un weekend ‘stregato’ È la terza volta | stavolta serve il dolcetto
Nemmeno il tempo di festeggiare la seconda affermazione di fila, che per Forlì è già tempo di dedicare mente e corpo al viaggio alla volta di Torino, domenica. Un'avversaria che è spesso risultata indigesta negli ultimi anni, sia nei confronti casalinghi che in quelli disputati in terra piemontese. Peraltro, nel recente passato, la sfida all'ombra della Mole è andata in scena per ben due volte proprio a ridosso di Halloween e dei Santi. Senza dolcetti, piuttosto scherzetti. Il primo dei due incontri si giocò proprio nella notte delle streghe del 2013, nell'infrasettimanale di giovedì 31 ottobre.
