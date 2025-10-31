Forbidden fruit anticipazioni dal 3 al 7 novembre | il piano di Yildiz è fallito e lei se la prende con Ender

Forbidden fruit la soap turca prosegue a gran ritmo su Canale 5 e si prepara a regalarci nuovi colpi di scena. La serie tv va in onda dal lunedì al venerdì in daytime. Cosa accadrà nella diciassettesima settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 3 al 7 novembre. Forbidden fruit, trame al 7 novembre. Irem è furiosa e accusa Yildiz di averla ingannata e tradita per il suo personale interesse. Zeynep si schiera in difesa della sorella, assumendosi le sue colpe. La situazione però cambia quando Irem le confida che Yildiz non ha esitato ad allearsi con Ender – la sua peggior nemica – pur di riconquistare Kemal. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Forbidden fruit, anticipazioni dal 3 al 7 novembre: il piano di Yildiz è fallito e lei se la prende con Ender

