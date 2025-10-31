Forbidden fruit 2 replica puntata del 31 ottobre in streaming | Video Mediaset

Superguidatv.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 31 ottobre  – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Ender incontra Irem, e le rivela che sua cugina Yildiz le ha mentito per convincerla ad andare a casa di Kemal, ponendola quindi in una posizione estremamente delicata. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 71 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

forbidden fruit 2 replica puntata del 31 ottobre in streaming video mediaset

© Superguidatv.it - Forbidden fruit 2, replica puntata del 31 ottobre in streaming | Video Mediaset

Leggi anche questi approfondimenti

forbidden fruit 2 replicaForbidden fruit 2, replica puntata del 30 ottobre in streaming | Video Mediaset0 - Il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming ... Riporta superguidatv.it

Forbidden fruit 2, replica puntata del 22 settembre in streaming | Video Mediaset0 - Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming ... Come scrive superguidatv.it

Forbidden Fruit spoiler 2^ stagione: Caner scopre che Ender ha dato in adozione un bambino - Nel corso degli episodi turchi di Forbidden Fruit, in onda prossimamente su Canale 5, Ender Celebi farà un'ammissione che lascerà senza parole suo fratello Caner: gli confiderà di aver dato in ... Segnala it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Forbidden Fruit 2 Replica