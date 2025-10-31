Forbidden fruit 2 replica puntata del 31 ottobre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – venerdì 31 ottobre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Ender incontra Irem, e le rivela che sua cugina Yildiz le ha mentito per convincerla ad andare a casa di Kemal, ponendola quindi in una posizione estremamente delicata. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 71 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
