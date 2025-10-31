Football Business Forum | da Ceferin a Tebas tutte le sfide del nuovo calcio

La Gazzetta dello Sport e SDA Bocconi riuniranno grandi personaggi del calcio internazionale in un forum per parlare di business e strategie: tra i relatori Pagliuca, Longoria, Barnaba, Chiellini, Van der Sar, Marotta, Scaroni, Simonelli e Collina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Football Business Forum: da Ceferin a Tebas, tutte le sfide del nuovo calcio

Enzo Maresca: “Chelsea is a legendary, enormous club. The strategy now is to proceed with long contracts, trust young players. Football business then is about results”. “In this moment, results are good and we’re all very happy”, said at Festival Dello Sport. - X Vai su X

Inseguendo un gol, il business del pallone: quali sono le scuole calcio più esclusive di Palermo Leggi il reportage di PalermoToday https://cityne.ws/MIGLIORI_SCUOLE_CALCIO_PALERMO - facebook.com Vai su Facebook

Football business forum, ecco tutti i talk e le interviste in programma - 25 con l'intervista a Giorgio Chiellini. Scrive gazzetta.it

Gli Stati generali del calcio e il Football business forum: due eventi per discutere del futuro - 30 (Teatro sociale) con il "Football business forum", organizzato in collaborazione la Sda Bocconi di Milano. Scrive gazzetta.it

Ceferin: “Superlega non è calcio. Hanno usato la pandemia, ora la guerra” - In occasione del Business of Football Summit, evento organizzato dal Financial Times incentrato sul futuro del business calcistico, è intervenuto anche Aleksander Ceferin, numero uno della UEFA, in ... gianlucadimarzio.com scrive