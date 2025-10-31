Football Business Forum | da Ceferin a Tebas tutte le sfide del nuovo calcio

31 ott 2025

La Gazzetta dello Sport e SDA Bocconi riuniranno grandi personaggi del calcio internazionale in un forum per parlare di business e strategie: tra i relatori Pagliuca, Longoria, Barnaba, Chiellini, Van der Sar, Marotta, Scaroni, Simonelli e Collina.

football business forum da ceferin a tebas tutte le sfide del nuovo calcio

© Gazzetta.it - Football Business Forum: da Ceferin a Tebas, tutte le sfide del nuovo calcio

