Fonzie vale oro | la giacca di Henry Winkler da Happy Days venduta all’asta per oltre 160 mila dollari

La giacca di pelle di Fonzie battuta all’asta organizzata da Heritage Auctions. “Eyy, that’s cool!” avrebbe detto Fonzie. La leggendaria giacca di pelle di Henry Winkler, indossata quando interpretava il mitico Arthur Fonzarelli nella serie cult Happy Days, è tornata a far sognare i fan di mezzo mondo: due esemplari originali del celebre giubbotto sono stati venduti all’asta per una cifra complessiva superiore a 160.000 dollari. L’evento — la “Stewart Berkowitz Television Treasures HollywoodEntertainment Signature Auction” organizzata da Heritage Auctions — si è tenuto lo scorso 24 ottobre e ha rappresentato un vero e proprio tuffo nell’età d’oro della televisione americana. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

