Fontecchio super ma Wembanyama fa un altro sport | San Antonio Spurs ancora imbattuti

L'ala azzurra con 18 punti firma il suo primato stagionale di punti, ma il fenomeno francese è inarrestabile: 27 punti e 18 rimbalzi, e per i texani un inizio di stagione che nemmeno ai tempi di Duncan e Ginobili. I Bucks vincono anche senza Giannis, ok OKC e Orlando. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fontecchio super, ma Wembanyama fa un altro sport: San Antonio Spurs ancora imbattuti

