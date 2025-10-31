Fontecchio è il nuovo idolo di Miami | così il cestista azzurro sta trovando lo spazio che merita in NBA
Marco Belinelli era soprannominato “Mamma mia, Marco!”, Danilo Gallinari “grande capo dell’Italia”. Oggi Simone Fontecchio con la maglia dei Miami Heat è “Bellissimo Simoni!”. In Florida i tifosi hanno un nuovo idolo, coach Erik Spoelstra lo esalta, l’azzurro fa canestro. E finalmente in NBA sta trovando lo spazio che merita. La nuova vita in Florida. La stagione di Fontecchio è iniziata con queste cifre: 13 punti all’esordio contro Orlando, 14 a Memphis e in casa contro New York. Poi ci sono i 10 contro gli Hornets. Da quando veste la maglia degli Heat, il numero 0 non è mai andato sotto la doppia cifra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
