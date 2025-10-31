Marco Belinelli era soprannominato “Mamma mia, Marco!”, Danilo Gallinari “grande capo dell’Italia”. Oggi Simone Fontecchio con la maglia dei Miami Heat è “Bellissimo Simoni!”. In Florida i tifosi hanno un nuovo idolo, coach Erik Spoelstra lo esalta, l’azzurro fa canestro. E finalmente in NBA sta trovando lo spazio che merita. La nuova vita in Florida. La stagione di Fontecchio è iniziata con queste cifre: 13 punti all’esordio contro Orlando, 14 a Memphis e in casa contro New York. Poi ci sono i 10 contro gli Hornets. Da quando veste la maglia degli Heat, il numero 0 non è mai andato sotto la doppia cifra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fontecchio è il nuovo idolo di Miami: così il cestista azzurro sta trovando lo spazio che merita in NBA