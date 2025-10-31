Fontana Grande sotto i laser | La ricostruiamo in 3D per il restauro | FOTO e VIDEO
La tecnologia a servizio del patrimonio storico cittadino. Per tutta la giornata del 31 ottobre fontana Grande, nell'omonima piazza di Viterbo, al centro dei rilievi laser-scan per gli studi preliminari che porteranno al cantiere di restauro e recupero del monumento tra i più importanti della. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
